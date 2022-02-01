بدء ملتقى السودان الزراعي العالمي الثاني غداً





تبدأ صباح غدٍ الأربعاء بقاعة الصداقة بالخرطوم، فعاليات ملتقى السودان الزراعي العالمي الثاني وتستمر حتى 5 فبراير الحالي تحت شعار (إحداث ثورة في الزراعة من أجل مستقبل السودان) والذي تنظمه شركة “منص سوفت” للحلول المتكاملة برعاية وزارة الزراعة والغابات الاتحادية بمشاركة القطاعين العام والخاص وشركات عالمية.

وقال المدير العام لشركة منص سوفت المهندس منصور بابكر حامد بحسب (سونا)، إنه سيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى وزير الزراعة والغابات المكلف د. أبو بكر عمر البشرى والمدير العام لشركة “منص سوفت”، وأشار إلى أنه تتم خلال الملتقى مناقشة عدد من أوراق العمل منها ورقة يقدمها ممثل البنك الزراعي السوداني وأخرى من ممثل بنك السودان، ونوه إلى افتتاح معرض مصاحب للملتقى يحتوي على الآليات الحديثة التقنية والمستلزمات الزراعية والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.

وأوضح منصور أن من أهداف الملتقى طرح استراتيجيات وخطط تطويرية في المجالات الزراعية والصناعية والسعي إلى عقد شراكات مع الشركات الإقليمية والدولية وتطوير المناخ الاستثماري بأسس علمية وتقنية وفق معايير الجودة النوعية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الخبراء والمختصين ومتابعة المستجدات العلمية والتقني في المجال الزراعي، إضافة لتذليل العقبات أمام التجارة السودانية وزيادة التبادل التجاري والصناعي دولياً، وأشار لوجود منصة إسفيرية في الملتقى لتمكين الشركات العالمية من المشاركة فيه في ظل جائحة (كورونا).

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