



اختارت الدورة (41) للجنة المرأة العربية، الخرطوم عاصمة للمرأة العربية، وناقشت الدورة عدداً من الموضوعات.

وترأس وزير التنمية الإجتماعية أحمد آدم بخيت، عبر المنصة الرقمية، أعمال الدورة (41) للجنة المرأة العربية التي شاركت فيها المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سوزان ميخائيل ومساعد الأمين العام للشؤون الإجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، بالإضافة إلى (121) من وزراء ورؤساء الآليات واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

وتضمّن جدول أعمال الدورة (41) للجنة المرأة العربية عدداً من الموضوعات والقضايا والمبادرات التي طرقتها الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وتضمّنت المناقشة التدابير التي أتخذت على المستوى الإقليمي لاحتياجات المرأة بما فيها مبادرات إقليمية حول التعامل المرن في ظل تغيّر المناخ والتكيف البيئي وأثره على تحقيق المساواة بين الجنسين وتوصيات هامة، كما تطرق الإجتماع للنهوض بصحة المرأة في المنطقة العربية، وأنشطة اللجنة الفرعية للمساواة بين الجنسين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة وفعاليات عاصمة المرأة وتمكين المرأة الريفية، بالإضافة إلى عرض مشاريع إستراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وفي نهاية الإجتماع تم إعلان الخرطوم عاصمة للمرأة العربية.

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