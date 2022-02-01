وزير الثروة الحيوانية يطالب بردع المتفلتين في تنفيذ القوانين





شدّد وزير الثروة الحيوانية الاتحادية حافظ إبراهيم عبد النبي، على ضرورة ضبط وضع التهريب لصادرات الثروة الحيوانية في المنافذ والمعابر، وردع المتفلتين في تنفيذ القوانين، من أجل أن يُسهم في انسياب الصادر عبر الطرق المعروفة.

وأكد عبد النبي لدى اجتماعه بمدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب اللواء د. فيصل بشير موسى اليوم، أهمية التعاون والتنسيق المتميز بين وزارته وهيئة الجمارك السودانية، فيما يخدم مصلحة السودان، ولفت لأهمية المحافظة على الثروة الحيوانية وموارد البلاد الاقتصادية.

وقال في تصريحات صحفية، إن الإجتماع كان بغرض التشاور وتبادل المعلومات وبذل الجهود في بعض القضايا التي تهم التهريب وذلك حتى لا ينعكس سلباً على موارد البلاد.

واستحسن حافظ الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك السودانية في حماية الثروة الحيوانية عبر المنافذ والحدود حفاظاً على القطيع القومي.

الصيحة