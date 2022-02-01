شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية آية أفرو تفجرها داوية: أنا بحب (الخيلان) وما بحب الشباب وسأتزوج خال عمره بين ال 45 وال 60 ولهذا السبب أعشقهم





فجرت نجمة السوشيال ميديا السودانية آية أفرو مفاجأة داوية خلال حديثها عن زوجها المستقبلي, حيث أسعدت نجمة السوشيال ميديا فئة من الرجال وصدمت فئة آخرى.

حيث أكدت أفرو في فيديو نشرته على السوشيال ميديا ورصدته محررة موقع النيلين أنها ستتزوج من رجل بين ال 45 وال 60 وهو ما أسمته بالخال.

https://fb.watch/aVk9s2DYC1/

وذكرت النجمة التي أثارت جدلاً واسعاً أن أهلها رافضون للمبدأ الذي أعلنته ويطلبون منها الارتباط بمن في سنها أو أكبر بقليل منها, لكنها عادت وأكدت أن والدها موافق ووالدتها موافقة فهما الأهم بالنسبة لها.

وتغزلت الفتاة التي اشتهرت بالظهور المتواصل على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي, في الرجال ما فوق ال 45 عام الذين أسمتهم بالخيلان, وبررت اختيارها الغريب بأن الخيلان يحافظون على الفتاة ويدلعونها على حد تعبيرها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين