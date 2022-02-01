اتفاق سوداني- ليبي لطرح مشاريع استثمارية





توصل اتحاد عام أصحاب العمل السوداني والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، إلى اتفاق لوضع برنامج مشترك مع حكومتي البلدين لتسهيل حركة رجال الأعمال، ووضع برنامج لتسهيل التجارة والصادرات بين البلدين، وأن يسعى الطرفان لطرح مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات المختلفة خاصة في المجالات ذات الميزة النسبية بأي من البلدين.

واتفق البلدان خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين اليوم، على إنشاء غرفة اقتصادية سودانية ليبية لتنفيذ أهداف التعاون المشترك بين الطرفين.

وتهدف المذكرة التي وقع عليها رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني هشام حسن السوباط ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا صالح عبد الله أبو قريص، إلى دعم وتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

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