شاهد بالصورة والفيديو.. سلام بالأحضان بين الفنان طه سليمان والفنانة ريان الساتة يثير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي





تصدر مقطع فيديو تم التقاطته خلال إحدى الحفلات الخاصة التي أحياها الفنان السوداني الشاب طه سليمان قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاهدة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن سبب تصدر الفيديو هو ظهور الفنان طه سليمان مع الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة أعلى المسرح الذي كان يغني عليه الفنان الملقب بسلطان الطرب.

حيث أظهر الفيديو الذي تم تصريره بكاميرا هاتف أحد الحضور الفنان ريان الساتة وهي تصعد المسرح وتقوم بتحية الفنان والسلام عليها بــ(الأحضان).

https://fb.watch/aVlHPvAQZR/

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجوماً قاسياً على الثنائي بسبب طريقة السلام التي كانت يجب أن تقتصر على المصافحة فقط على حد تعبيرهم.

بينما ذكر معلقون آخرون أن الأمر أكثر من داعي وهكذا يتعامل الفنانون في الوسط الفني عند مقابلة بعضهم البعض, كما ظالبوا بضرورة الالتفات للمواضيع الهامة وترك المواضيع الانصرافية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين