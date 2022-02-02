حزب الأمة القومي: الوضع (مُرتبكٌ) ونُحذِّر من (العزلة الدولية)





حذر نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق اسماعيل من عودة البلاد للعزلة الدولية، ونوه إلى توقف الدعم الدولي وبرامج النقد الأجنبي والذي سيؤثر سلباً على معاش الناس.

ووصف اسماعيل في تصريح لـ(الصيحة)، الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد بـ(المرتبك)، وقال القضية تحتاج لجهد جماعي يُخرج السودان من النفق المظلم، ورهن اسماعيل حل كافة القضايا بحوار سوداني من الداخل, وعزا الأزمة الاقتصادية للجمود الذي يسود المشهد السياسي.

الخرطوم- وفاق التجاني

صحيفة الصيحة