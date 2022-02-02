أجاجون ينتزع الإعجاب .. الهلال يُوالي التحضيرات ويتأهّب لمُواجهة كيب تاون





واصل فريق الهلال، تدريباته بمعسكره الاعدادي في جنوب افريقيا بمدينة “كيب تاون” الجنوب أفريقية، حيث أخضع الجهاز الفني الفريق لتدريبين بالأمس، الأول صباحًا على صالة الجمانيزيوم، ومساءً تدرب الفريق على ملعب “اثولني” لمعالجة الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في ودية “ستيلينبوش” أمس الأول.. وينتظر أن يوالي الأزرق، تحضيراته اليوم بوضع اللمسات الأخيرة للتجربة الثانية المقررة غداً أمام فريق كيب تاون.

وكان المحترف النيجيري عبدول أجاجون الذي تعاقد معه الأزرق في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الاستثنائية، شارك مع الهلال في التجربة الأولى وقدم مستوىً انتزع به إعجاب الطاقم الفني.

صحيفة الصيحة