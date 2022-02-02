سياسية
الخرطوم تتجه لتعیین سفیر جدید بواشنطن خلفاً لنور الدین ساتي
علمت (المصادر) أن الخرطوم تتجھ لتسمیة سفیر لھا في واشنطن بدلاً عن السفیر نور الدین ساتي.
ورفعت واشنطن مؤخراً تمثیلھا الدبلوماسي بعد عقود إلى درجة سفیر بدلاً عن القائم بالأعمال، حیث سمت جون جودفري سفیراً لھا بالسودان.
وقالت مصادر دبلوماسیة مطلعة لـ(السوداني) إن سفیر الخرطوم الجدید سیتم تعیینھ من ضمن الطاقم الدبلوماسي بالوزارة ولیس من خارجھا.
الخرطوم : سوسن محجوب
صحيفة السوداني
تعليق واحد
ساتي قال مابطلع منها ماالحكايه بقت همله ياحليلكم ياكيذان كنتم ممشينها كيف اي صرصور كان لابت في جحره وبعد داك عمل فيها ابو عراف السياسه اي زول عامل احسن من التاني وضيعو وطن الاجداد.