لجنة مشتركة لمراجعة تنفیذ الھیكل الراتبي لأساتذة الجامعات





كشفت لجنة أساتذة الجامعات السودانیة (لاجسو) عن عقدھا اجتماع مع وزیر المالیة لمناقشة قضیة تطبیق

الھیكل الراتبي لأساتذة الجامعات .

وقالت اللجنة في بیان إن وزیر المالیة شكل لجنة من تسعة أعضاء، ثلاثة منھم من (لاجسو)، وستة من وزارتي المالیة والتعلیم العالي، وذلك لمتابعة تنفیذ

الھیكل الراتبي، ولیس البحث عن تمویلھ.

وأكدت اللجنة تمسكھا بمطالبھا، ودعت الأساتذة للاستمرار في الإضراب حتى تحقیق جمیع المطالب.

صحيفة السوداني