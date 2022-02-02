الخارجية: سلوك مشين ومخالف للاعراف الدبلوماسية لبعثات بالخرطوم





كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير خالد محمد فرح عن اسباب الاجراءات التي اتخذتها الخارجية تجاه تحركات بعض البعثات الدبلوماسية بالسودان. وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن الجهات الأمنية كشفت عن تحركات غير متسقة مع الاعراف والحدود الدبلوماسية ومخالفة لميثاق روما لبعض البعثات خلال التظاهرات والاحتجاجات وقامت بإحاطة وزارة الخارجية التي قامت بدورها بلفت انتباه تلك البعثات الدبلوماسية بعدم اتساق تحركاتها مع الاعراف الدبلوماسية.

وطالبت الخارجية تلك البعثات بمراعاة قواعد السلوك الدبلوماسي للبلد المضيف وعدم تكرار مثل هذا السلوك المشين مستقبلا حتى لاتتخذ الخارجية السودانية إجراءات ضد البعثات الدبلوماسية، وقال ان هذا الإجراء يمثل حماية للبعثات .

صحيفة الصيحة