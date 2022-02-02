سياسية
وكالة التنمیة الأمریكیة: قدمنا (100) ملیون دولار دعماً لمنظمات المجتمع المدني في السودان
قالت نائبة مدیر الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، ایزوبیل كلومان، في جلسة الكونغرس الأمریكي، الثلاثاء، عن تقدیم الوكالة مبلغ (100) ملیون دولار دعماً لمنظمات المجتمع المدني في السودان.
وأوضحت المسؤولة الأمریكیة بأن المعونة الأمریكیة قد قدمت مبلغ (100) ملیون دولار لمساعدتھم في مجالات الإعلام وورش التدریب والتثقیف المدني ورصد انتھاكات القوات الأمنیة في الاحتجاجات.
كما قدمت المعونة دعماً للنساء عبر تغطیة تكالیف مواصلاتھن، وبإشراف الوكالة أنشأت النساء مؤسسة إعلامیة نسویة تساعد على دعم التحول الدیمقراطي في السودان.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
سلمتوهن لي منو …
اكيد لقحط لدعم المظاهرات …
سيتفقونها وتكون عليهم حسرة وسيغلبون …
هههههههها
راحت عليكم يا امريكا …
انتم اعداء المسلمين في كل زكان ومكان …
هذه مشت للعملاء عشان كدة شغالين صراخ ونعيق ورغم الملايين من الدولارات التي صرفت عليهم فاق المجتمع السوداني من سكرته ووعى لخبثهم