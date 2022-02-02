وكالة التنمیة الأمریكیة: قدمنا (100) ملیون دولار دعماً لمنظمات المجتمع المدني في السودان





قالت نائبة مدیر الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة، ایزوبیل كلومان، في جلسة الكونغرس الأمریكي، الثلاثاء، عن تقدیم الوكالة مبلغ (100) ملیون دولار دعماً لمنظمات المجتمع المدني في السودان.

وأوضحت المسؤولة الأمریكیة بأن المعونة الأمریكیة قد قدمت مبلغ (100) ملیون دولار لمساعدتھم في مجالات الإعلام وورش التدریب والتثقیف المدني ورصد انتھاكات القوات الأمنیة في الاحتجاجات.

كما قدمت المعونة دعماً للنساء عبر تغطیة تكالیف مواصلاتھن، وبإشراف الوكالة أنشأت النساء مؤسسة إعلامیة نسویة تساعد على دعم التحول الدیمقراطي في السودان.

صحيفة السوداني