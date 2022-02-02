الشرطة: (9) طويلة محاصرة بوعي المواطنين وتحركات قواتنا





قال مدير شرطة محلية امبدة العميد شرطة د.عبدالله عبدالرحمن ان جريمة الخطف والنهب بالمواتر او مايعرف بتسعة طويلة هي جريمة ذات دوافع شخصية لتلبية رغبات الجاني.

وأكد في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق تضافر كل الجهود الشرطية والمجتمعية للقضاء عليها، مشيرا إلى استمرار حملات الشرطة المعلنة وغير المعلنة على مناطق الهشاشة الأمنية بصفة يومية.

وقال ان القضاء على ظاهرة تسعة طويلة يتطلب تشريع جديد لأنها جريمة مركبة بين النهب والسرقة بجانب تكثيف دور الشرطة، مؤكدا ان هذه الجريمة محاصرة الان بوعي المواطنين في المقام الأول وتحركات الشرطة المنعية .

صحيفة الصيحة