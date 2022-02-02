صندوق الطلاب: 200 شرطي لتأمين داخليات الطالبات بالخرطوم





قال الأمين العام للصندوق القومي للطلاب عصام عباس بابكر ان الصندوق شرع في العديد من الاجراءات الحاسمة بشأن مشاكل الداخليات.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أنه طلب قوة حراسة ودوريات من شرطة حرس المنشأت ووافقت شرطة الجامعات بتوفير 200 شرطي لداخليات البنات بولاية الخرطوم، مؤكدا ان الصندوق شكل لجنة برئاسة المستشار القانوني للصندوق ومتابعة مدير شرطة حرس المنشأت للتحقيق في حادثة اغتصاب طالبة بداخلية حجار .

وأكد استمرار التحقيقات من قبل الجهات الرسمية للوصول للجاني، وقال انه لم يستقبل اي معلومات رسمية بالقبض عن الجاني في حادثة داخلية حجار، مطمئنا الطالبات وأسرهم، وبشرهم بوجود الحماية الكاملة وان الأمر يأخذ الاولوية القصوى لادارة الصندوق القومي لرعاية الطلاب .

صحيفة الصيحة