قرار مهم من الصناعة بشأن عبوات السكر المستورد





أصدرت وزارة الصناعة، قراراً بإلغاء القرار الخاص بعبوات السكر المستورد الصادر بتاريخ 20/ 9/ 2021م، بواقع (25) كيلو وما دون وطن وما فوق.

واطلعت (الصيحة) على خطاب ممهور من وكيل وزارة الصناعه المكلف م بتول عباس عوض، معنون إلى الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، مضمونه أن اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء ألغت القرار الخاص بعبوات السكر المستورد بواقع (25) كيلو وما دون وطن وما فوق، ووجهت الوكيل بوضع القرار موضع التنفيذ بصوره فورية.

وبدأ سريان قرار الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتاريخ 3 أكتوبر 2021م بتعميم منشور للمستوردين بتاريخ 23 سبتمبر، يلزمهم بضرورة استيراد السكر في جوالات زنة (25) كيلو استناداً على قرارت وزارة الصناعة، وذلك منعاً للتهريب.

وقد تم تجميد القرار في وقت سابق لبعض الوقت، لكن عادت المواصفات لتفعيله مجدداً، ونبهت المستوردين بأنها لن تقبل أي شحنات بوزن (50) كيلو للجوال ابتداءً من الأول من يناير 2022م.

الصيحة