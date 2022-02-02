لجنة الطورئ: الصحة في البلاد على المحك





دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس لجنة الطوارئ الصحية د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، كافة قطاعات المجتمع، للإلتزام بالإحترازات الصحية والتباعد الإجتماعي، وأخذ لقاحات (كورونا)، وأشار إلى أنها آمنة ومدروسة ومثبتة عالمياً، وأن التطعيم المتاح هو الأفضل.

وأكد الزبير خلال حديثه في منبر (سونا) اليوم، أن كل الأجهزة المختصة تعمل بشكل متكافئ على رفعة شأن الشعب السوداني حتى العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وقال إن الصحة في البلاد على المحك، ويجب علينا التعديل في سلوكياتنا للعبور إلى بر الأمان.

وشدد الزبير على ضرورة مساعدة الجهات المختصة في إنجاح عملها، بالالتزام بالاحترازات الصحية، لجهة أن الاحصائيات حول جائحة (كورونا) الآن مخيفة وخطيرة. وأشاد بالحملة الثالثة لمكافحة جائحة (كورونا)، ووصفها بأنها نجحت نجاحاً غير مسبوق وأضاف ينبغي تكرارها شهرياً.

ودعا الأجهزة الإعلامية، لتكثيف الوعي بنشر المعلومة الصحيحة ومحاربة الشائعات، وأئمة المساجد لتقليل خطب الجمعة وعدم التطويل في الصلاة.

من جانبه، قال وزير الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، إن الموجة الرابعة من وباء (كوفيد- 19) لا تزال عنيفة من حيث الإحصائيات وإنشغال الأسِرة بمراكز العزل، وأكد أنها وجدت النظام الصحي بوضع أفضل من ناحية عدد الأسِرة والتدريب للكوادر الصحية والتعامل مع الحالات، كما قطعت الوزارة شوطاً في التطعيم.

وأشار إلى أنه تم البدء عبر مظلة اللجنة القومية للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، في تدخلات كثيرة لزيادة التطعيمات وإيصال اللقاحات لجميع أنحاء البلاد، الأمر الذي يحتاج إلى إمكانيات عالية للوصول للمستهدفين بالتطعيم حيث تم تطعيم (4.2%) منهم حتى الآن.

ووصف د.هيثم الحملة الثالثة للتطعيم بلقاح (كوفيد- 19) بالناجحة، حيث وصل عدد المستفيدين إلى (800.000) مُستفيد خلال ستة أيام وهو مؤشر إيجابي لفعالية الأدوار التشاركية التي تمت، وأشار إلى تنظيم حملات قادمة مماثلة، فضلاً عن الإتجاه للإلزامية الذكية للتطعيم.

من جهته، أوضح ممثل الإدارة العليا لمراكز العزل بالخرطوم د. الطاهر عبد الرحمن، أن حالات الإصابة بالفيروس في الموجة الرابعة في 2022م في ارتفاع، وأن نسبة الأسرة المشغولة تبلغ (85%)، وأن معدلات الحالات المؤكدة ارتفعت بنسبة (17%)، كما ارتفع معدل الوفيات إلى (28%) مع انخفاض معدل التعافي إلى (5%)، ونوه إلى انخفاض الأسِرة الشاغرة .

ولفت د. الطاهر إلى عدد من التحديات تتمثل في التمويل لمراكز العزل والتوسعة في التغطية بإنشاء وصيانة المراكز ومعداتها وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية.

الصيحة