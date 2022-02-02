وزير الخارجية المكلّف يلتقي سفيري كندا والهند





استقبل وزير الخارجية المكلّف السفير علي الصادق علي ، بمكتبه اليوم سفيري كل من كندا السفير “فيليب لوبول” ، وسفير الهند “مبارك باوا سيد “،وذلك بمناسبة تقديم نسختين من أوراق اعتمادهما سفيرين لبلديهما لدى السودان.

واشاد وزير الخارجية المكلف بمستوى علاقات السودان مع كل من كندا والهند ، معرباً عن تطلعه للعمل من أجل تعزيز علاقات السودان مع كل من كندا والهند لتشمل مختلف مجالات التعاون الممكنة ، متمنياً للسفيرين التوفيق في مهامهم و التمتع بالإقامة الطيبة في السودان.

وأكد السفير الكندي دعم بلاده لمسيرة التحوّل الديمقراطي في السودان ، معرباً عن استعداده للعمل من أجل ترقية وتطوير العلاقات بين السودان وكندا خاصة في مجال التبادل التجاري والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في السودان في مجالات التعدين والزراعة لصالح شعبي البلدين الصديقين.

كما أكد السفير الهندي رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع السودان عبر مواصلة عمل آليات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين.

سونا