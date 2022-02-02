والي الجزيرة يعفى رئيس للجنة الفرعية لمراجعة واستلام الأموال المستردة





أصدر الأستاذ اسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف قرار رقم 9 لسنة 2022 م بإعفاء وتكليف رئيس اللجنة الفرعية لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة ونص القرار على إعفاء المستشار القانوني الأمين عبدالباقي البشير من منصبه كرئيس للجنة الفرعية لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة وتكليف المستشار القانوني الدكتور منير عكاشة عثمان رئيس اللجنة الفرعية لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.

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