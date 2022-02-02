والي الخرطوم ووزير الثقافة يدشنان مبادرة في حب السودان





دشن والي الخرطوم الاستاذ الطيب محمد الشيخ ، ووزير الثقافة والاعلام الدكتور جراهام عبدالقادر مساء الأربعاء “مبادرة في حب السودان” بمنتجع درة النيل بشارع النيل بالخرطوم ، وتهدف المبادرة الى تشبيك اهل السودان للعمل من اجل الوطن وتوحيد قبلتهم من اجل تنمية ونهضة السودان .

وقال د. احمد الشيخ صاحب المبادرة بان الفكرة نبعت بعد ملاحظته بتفرق اهل السودان وكانهم يعيشون في جزر منعزلة وهناك هاوية كبيرة بين المسئولين في المؤسسات والمواطنين، فتم اختيار شارع النيل لان به ملتقى النيلين وهو يعتبر من افضل الشوارع في العالم، فكانت المبادرة للاستفادة من طاقات الشباب لتقديم مساهماتهم وافكارهم لتطوير هذا الشارع ليصبح قبلة لكل العالم، ووعد بانشاء مركز للابحاث يضم كل العلماء والباحثين بعيدًا عن السياسة والتحزب .

وناشد د. راشد دياب المسئولين بالدولة بالاهتمام بالفنانيين التشكيليين لتقدير اسهاماتهم في عكس الوجه الجميل للبلد بعد النظافة، وقال انهم قدموا مبادرات عديدة لتجميل وجهة المدينة ويحتاجون لتغير الطريقة النمطية للمسئولين للتفاعل مع هذه المبادرات ولابد من مرتكزات اساسية لنجاح تلك المبادرات وهي ( الا يكون العمل سريع ويتبعه مكسب سياسي، اختيار الفنانين اصحاب الافكار، ابعاد السياسة والجهوية في العمل المنفذ) .

ووعد الاستاذ عيسي شعيب رئيس المبادرة الاهلية ولاية الخرطوم بتجهيز اكثر من الف شاب وشابة للمشاركة في اي عمل تقوم به الولاية لتنفيذه من نظافة شوارع واسواق وغيره .

وحيا والي الخرطوم الطيب محمد الشيخ المبادرة وتمنى ان يصبح هذا الحلم واقع معاش بين الناس ليرى الناس الخرطوم ذات الارث الكبير والحضارة العريقة وهي تتزين باجمل الالوان والطرق النظيفة وطالب بالاستفادة من مقرن النيلين وجزيرة توتي لانها قبلة للسياحة .

وناشد الشباب بالمشاركة الفاعلة في انجاح هذا العمل الكبير رغم قلة الامكانيات وشح الموارد، وقال بان مكاتبهم في الولاية مفتوحة للشباب لتقديم كل مبادراتهم، مقدمًا شكره لكل الجهات التي ساهمت في هذا العمل من الشركات والبنوك ورجال الاعمال والافراد .

واعلن وزير الثقافة والاعلام جراهام عبد القادر التحدي بان يجعل شارع النيل من اجمل الشوارع قبل حلول السابع والعشرين من سبتمبر الجاري وهو اليوم العالمي للسياحة، قائلاً باننا سنبني السودان من اقصى الشرق الى الغرب ومن الجنوب الى الشمال لاننا جميعًا قد شربنا من نهر النيل العظيم لذلك جعلنا من شارع النيل نقطة البداية، وقال دعونا نختلف في كل شيء ولكن لا نختلف في حب السودان وحب الوطن اعظم نعمة حبانا بها الله .

الخرطوم 2-2-2022م (سونا)