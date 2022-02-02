تصريحات جديدة لـ(البرهان) حول تسليم السلطة





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة وكل القوات النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم أمانة السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.

وقال لدى مخاطبته اليوم، ضباط وضباط صف وجنود الفرقة السادسة مشاه بالفاشر “نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان”.

وشدّد البرهان على ضرورة أن يُوجّه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم.

ووجّه القوة المشتركة لحماية المواطنين في دارفور بردع كل خارج عن القانون.

وقال “لا أحد يستطيع أن يزايد على تضحيات القوات المسلحة في كافة أنحاء البلاد”، ولفت إلى أن استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية سيسد الباب امام المخرّبين الذين يريدون زعزعة أمن المواطن.

وحيا البرهان، تضحيات قوات الفرقة السادسة مشاه، وقال إنها الداعم الأساسي لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى المشترك للترتيبات الأمنية لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.

ونبه إلى ضرورة التصدي لحملات التضليل والتلفيق والكذب عبر وسائل التواصل الإجتماعي الضارة بأمن الوطن والتي يجب النظر إليها بحصافة وأذن واعية وروح وطنية خالصة.

من جانبه، أمن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على أن فرض هيبة الدولة ضرورة ملحّة تقتضيها الظروف التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين.

وأشار إلى وجود مندسين هدفهم زرع الفرقة والشتات وتأجيج الفتن وزعزعة الاستقرار بالبلاد.

من جهته، رحّب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، وأشار إلى أهمية إكمال تنفيذ إتفاق سلام جوبا.

الصيحة