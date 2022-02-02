شاهد بالفيديو: تحول حفل سوداني إلي حلبة مصارعة ومنصات التواصل تندهش من التصرف





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله أصحاب حفل يقدمون فاصل من الرقص على أنغام الربابة إحيائاً لحفل أحد أقربائهم.



وبحسب ماشاهدت محررة ( كوش نيوز) للفيديو فقد أقدم أحد الرجال المتواجدين بالحفل على الإعتداء على آخر جاء من أجل تهدئة الوضع ومنع أحد المتواجدين بالحفل من اللحاق بآخر من أجل “ضربه بالسوط” كواحدة من تراث قبيلة الجعليين ولكن عندما اتي لامساكه منه إنقلب عليه وقام برميه على الأرض ومن ثم ضربه بطريقة وحشية جعلت رواد مواقع التواصل يعلقون قائلين ( التسوي بي ايديك يغلب أجاويدك).

الخرطوم:(كوش نيوز)