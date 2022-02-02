شاهد بالفيديو: (من حوض السباحة للحفله طوالي) مطربة سودانية تشعل غضب الأسافير بملابسها الغريبة





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله مطربة سودانية تتغني في حفل وهي ترتدي أزياء محزقة وغير لائقة بها كفنانة جاءت من أجل إحياء حفل وليس تقديم عرض أزياء كما قال بعض المعلقين على الفيديو.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإستياء من الأزياء التي كانت ترتديها المطربة وأشعلت غضب البعض منهم مما جعلهم يعلقون عليها قائلين ( دي شكلها جاية من حوض السباحه للحفله طوالي ).

الخرطوم:(كوش نيوز)