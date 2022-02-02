الجاكومي: لو لم يشارك العسكريون في السلطة (لعاد) البشير إلى الحكم





كشف رئيس كيان الشمال القيادي بالجبهة الثورية محمد سيد أحمد (الجاكومي)، عن اتصالات تجريها أحزاب داخل مركزي الحرية والتغيير مع المجلس السيادى لتكون جزءاً من التشكيلة الحكومية القادمة، وأكد أنّ القوى السياسية الموجودة حالياً في المجلس المركزي للتغيير لا تمثل قوى الثورة، ووصف القوى المهيمنة على مركزية “قحت” بعدم الرشد السياسي.

وأشار الجاكومي في حوار مع (الصيحة) يُنشر لاحقاً، إلى أهمية مشاركة المكون العسكرى في السلطة، وقال “لو لم يشارك المكون العسكري في السلطة (لعاد) الرئيس المعزول البشير إلى الحكم”.

في سياق منفصل، كشف الجاكومي، عن اجتماعات مكثفة تُجرى حالياً بين مجلس السيادة ووزارة المالية للنظر في مطالب أهل الشمال، ووصف وجود أبو القاسم برطم في السيادي بالخطأ، وأكد أن المكون المدني بالسيادي يمثلون واجهات للمؤتمر الوطني.

الخرطوم- مريم أبشر

الصيحة