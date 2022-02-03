تورط سودانيون في تهريب ثروات البلاد لدول الجوار





اتهم عضو غرفة صادر الثروة الحيوانية والزراعية آدم سقدي، جهات لم يسمها بشراء المحاصيل الزراعية والحيوانية عبر مستنداتهم الرسمية، واكمال اجراءات الصادر لمصلحة مستثمرين اجانب، مما يفقد البلاد عائدات الصادر، واردف درج سودانيون على العمل كوسطاء للاجانب ويقومون بالشراء من أسواق المحاصيل والثروة الحيوانية بكردفان ودارفور والقضارف، بالعملة الوطنية بدلاً عن الدولار ، مشيرا إلى أن المجموعات تعمل في تهريب الصمغ العربي والسمسم والفول، لدول تشاد وليبيا.

الخرطوم: عبد الرحمن حنين

صحيفة الجريدة