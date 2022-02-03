الحرية والتغيير: ترشيح لجان المقاومة لجائزة نوبل خطوة ايجابية





وصفت القيادية بالحرية والتغيير سلمى نور ترشيح لجان المقاومة لنيل جائزة نوبل للسلام بأنها خطوة ايجابية، نظراً للدور الكبير الذي لعبته اللجان، وأشارت سلمي في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان لجان المقاومة منذ تأسيسها مرت بمراحل عديدة جعلتها تتصدر المشهد السياسي المحلي والعالمي، ورحبت بما قام به السيناتور الامريكي، مما يدل على ان الحكومة الامريكية ترى أن لجان المقاومة عصب الثورة وتعارف على حافة بمطالبها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة