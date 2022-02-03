سياسية
الحرية والتغيير: ترشيح لجان المقاومة لجائزة نوبل خطوة ايجابية
وصفت القيادية بالحرية والتغيير سلمى نور ترشيح لجان المقاومة لنيل جائزة نوبل للسلام بأنها خطوة ايجابية، نظراً للدور الكبير الذي لعبته اللجان، وأشارت سلمي في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان لجان المقاومة منذ تأسيسها مرت بمراحل عديدة جعلتها تتصدر المشهد السياسي المحلي والعالمي، ورحبت بما قام به السيناتور الامريكي، مما يدل على ان الحكومة الامريكية ترى أن لجان المقاومة عصب الثورة وتعارف على حافة بمطالبها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
4 تعليقات
وانتو صدقتوا يا مواهيم …
استحقوا جايزة نوبل للسلام …لسلمية المظاهرات التي تقفل الشوارع وتمنع ذهاب الناس لعملهم ولنقل المرضى للعلاج ونقل الاغذية. .. وترشقون رجال الشرطة بالحجارة وتحرقون مكاتب الشرطة وتقتلون رجال الشرطة وتقولوا سلمية … ويقولوا ثورتنا ادهشت العالم بسلميتها … هههههههه
انتو زي البمارس العادة السرية يكذب على نفسه ليستمتع …
والامريكان ضحكوا عليكم ليهيجوكم لحمل السلاح …
لكن لو حملتوا السلام سوف تشوفوا العحب …
سيبوا الوهم وعودوا الى رشدكم …ولكم في سوريا واليمن وليبيا خير واعظ …ولكن اعلم انكم منساقون للحزب الدموي والذي سوف يدفعكم للحرب ضد الدولة وسوف ترون الاشاوس الذين حاربوا في احراش الجنوب كيف سوف يبيدوكم كما تباد الحشرات بالفليت …
اما مظاهراتكم هذه فهي عقاب لكم من الله الملك العادل .. فانتم حرمتم الناس استعمال الطرق فحرمكم الراحة والهناء … ومنكم من قتل ومنكم من قطعت اطرافه ومنكم من اصبح يستنشق البنبان بدل الاكسحين …
فهل تعون الدرس …
الله اسل روحك …عن أي سلام تتكلمين يا مخبولة واي قمامة ..البلد مدمرة بفعل هؤلاء العملاء وجوعي ومرضي وتعليم متعطل وحياة الناس بقت جحيم..نجاة تتكلمي عن السلام …لعنة الله عليكم يا عملاء يا خونة
هذا أكبر دليل على أنكم عملاء
ترشيحكم جائزة القتل بدل السلام والحرية والسلام والعدالة لأحزاب الحرية والتغيير والحزب الشيوعى فقط وغيركم لا يستحق اى شىء