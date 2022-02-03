يؤدي وديته الثانية .. الهلال يُقرِّر إنهاء معسكر كيب تاون





قررت بعثة الهلال المتواجدة في جنوب افريقيا، إنهاء معسكر الفريق في “كيب تاون” في 8 فبراير المقبل والتوجه إلى مدينة بريتوريا في 9 من الشهر ذاته تأهباً لمواجهة “صن داونز” الجنوب أفريقي يوم 11 فبراير في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لأبطال افريقيا.

وينتظر أن يؤدي فريق الكرة الأول بالهلال، تجربته الثانية اليوم أمام تاسع ترتيب الدوري الجنوب افريقي كيب تاون، على أن يختتم الفريق معسكره الحالي بتجربة ثالثة أمام الفريق ذاته في السابع من فبراير الجاري.

صحيفة الصيحة