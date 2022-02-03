لا يثير إعجابي .. ماذا قال قائد الكاميرون عن محمد صلاح ؟





أكد فينسنت أبوبكر قائد وهداف منتخب الكاميرون في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية (آر أف أي) أن نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، لا يثير إعجابه كثيرا وليس بمستوى بعض اللاعبين الآخرين على غرار كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وذلك قبل موقعة نصف نهائي كأس أمم افريقيا بين منتخبي أسود الكاميرون والفراعنة مساء اليوم، وجاء في تصريح أبوبكر الذي اعتبره العديد من رواد التواصل الاجتماعي مستفزّا:” بصراحة، محمد صلاح لا يثير إعجابي كثيرا.”

وأوضح أبوبكر أن صلاح ليس أقوى اليوم، مما كان عليه في 2017 عندما واجهه في نهائي كأس أمم أفريقيا، الذي فازت به الكاميرون بهدفين مقابل هدف واحد في الغابون، وقال: أراه كما كان من قبل، إنه يقضي موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، و يساعد بلاده على التقدم في المنافسة، أتمنى له الكثير من التوفيق، ليكسب الأفضل ! إنه لا يثير إعجابي كثيرًا، أقولها بوضوح لأنني شخص نزيه ولدي طريقتي في رؤية الأشياء، إذا أعجبني ، سأقول ذلك. لكنه لا يثير إعجابي كثيرًا. إنه لاعب جيد ، إنه يسجل الكثير لكنه لا ينتج الكثير من الأشياء في المباراة، بالطبع ، يقوم بأشياء جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه موجود هناك منذ سنوات، إنه لاعب جيد ولكن ليس بمستوى البعض مثل مبابي.

وعن مواجهة اليوم، قال هداف الكاميرون: نحن على وشك تحقيق شيء ما اليوم، عندما تكون في الملعب ، تدرك أن لديك مسؤولية كبيرة ، عليك كتابة قصة، جميع اللاعبين يرغبون في لعب هذا النوع من المباريات، نصف نهائي، هناك الكثير من المشاعر في المباراة، سيتعين علينا التحكم في أنفسنا وتقديم مباراة جيدة.

وبشأن هدفه الذي سجله في نهائي 2017 وقاد به أسود الكاميرون للتويج بكأس أمم إفريقيا على حساب مصر، قال أبوبكر: لقد فعلت أشياء كثيرة في مسيرتي و قضيت أوقاتًا جيدة في بورتو ولوريان والكاميرون عامي 2010 و 2014، هذا الهدف، لم نعد نتحدث عنه الآن، هناك لحظة تظهر فيها صفات اللاعب. في ذلك اليوم ، قلت إنني سأسجل في النهائي، كنت قد أعددت لتلك اللحظة منذ فترة طويلة، لم تكن من قبيل الصدفة ، لقد كانت مكتوبة بشكل جيد و كان لابد من جعلها حقيقية كل شيء مكتوب بالنسبة لي.

وعن المنتخب الذي يرشحه للفوز مساء اليوم، قال: لا يوجد أفضلية (يضحك)، سيكون الفريق الذي سيكون لديه أكبر قدر من الرغبة والإرادة وكل ذلك.

وبشأن ظهوره القوي في نهائيات كأس أمم إفريقيا الحالية وتسجيله 6 أهداف وتربعه على صدارة الهدافين، قال أبوبكر: ما ظهرت عليه حتى الآن لا يفوق توقعاتي، كل منافسة تتغير، خلال كأس الأمم الأفريقية 2017 ، لم يكن لدي الكثير من وقت اللعب ، لكن في النهاية ، أظهرت ما كنت قادرًا عليه، أعتقد أن كل ما أفعله – من حيث مسيرتي المهنية والفرق التي واجهتها وما أقوم به ليس من قبيل الصدفة، عندما تكون لدي فرص مع مجموعة تعمل بشكل جيد للغاية، أظهر كل ما عندي.

ورفض قائد الكاميرون مهاجم النصر السعودي التقليل من مستوى الدوريات الخليجية، قائلا: لا يهم البلد أو القارة التي تلعب فيها، اللاعب الجيد يظل لاعبًا جيدًا، عليك فقط ألا تقبل أن الشك يغزوك لدرجة تجعلك تشك في صفاتك، عندما تكون لاعباً جيداً ، فإن صفاتك تظهر بشكل طبيعي، لقد ذهبت إلى الدوري السعودي حيث لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، لكن في كأس إفريقيا للأمم هذه، لدينا ثقة المدرب، الطريقة الوحيدة لمكافأة أولئك الذين يثقون بي هي الأداء الجيد، ومساعدة الفريق على الفوز والارتقاء.

صحيفة البيان