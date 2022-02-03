تجمع المهنيين: لم نتلقَّ أموالاً من وكالة التنمية الأمريكية

سياسية
تجمع المهنيين: لم نتلقَّ أموالاً من وكالة التنمية الأمريكية
نفى تجمع المهنيين السودانيين، تلقيهم أموالاً من وكالة التنمية الأمريكية .
وكانت نائبة مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية قد قالت خلال مداولات الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إن الوكالة قدمت مبلغ مائة مليون دولار لمساعدة النشطاء السودانيين .
وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين، د. الوليد علي، لـ(السوداني): “لم نتلقَّ أي أموال أو دعومات أمريكية، وأموال التجمع تأتي من اشتراكات أجسام التجمع المهنية”.
ورجح الوليد أن تكون هذه الدعومات قد ذهبت لمنظمات تدريب الشباب والمنظمات الخيرية .
الخرطوم:هبة علي
صحيفة السوداني
4 تعليقات
انكروها الان وبعد شوية ح تعترفوا بيها .. ويومها ستقدموا للمحاكمة بتهمة الاستعانة بالاجنبي ضد الدولة والثانية اين صرفت هذه الاموال ويا ويلكم لو قلتوا مولنا بيها المظاهرات … كدا ح يكون نهايتكم …
عسكريااااو
يارب زلزل الارض من تحت اقدام كل مرتزق ياكل ويشبع واهله جياع …. قالوا نحارب الفساد
مساكين الشفع البيموتو سمبلة سااااي، قلنا ليهم الناس ديل قابضين بالدولار ما صدقوا، الخبر ده كافي جدا جدا جدا للقبض على كل ما يسمى بقحط وتجمع المحنيين ولجان المناومة بتهمة التخابر واستلام مال من دول أجنبية، جاتكم مقشرة ومقنطرة يا عساكر وعايزين التحقيقات في التلفزيون علني زي ما كلام لجنة التركين علني.
ومال البدل والتسريحات والكرفتات حياؤها من وين يامقطعيين بالله عليكم شوفو الصور بتاعت ابريل وحسي فرق
الاقمصه مبهدله حسي كرفتات وقمصان عجيبه اتقو الله شوفو شوقي عبدالعظيم مثلا حسي لابس كيف وكان لابس كيف قبل الثوره وواحد اسمو معتصم عندو صلعه برضو وغارنو ب الصحفي بتاع قنات امدرمان داك شوفو بدلتو التقول ماكلها سخل اه ده ماادوه لانو ماتبع المهنيين الوهميين والقحاته الغجر يالله تتباعو كده وتبيعو السودان باكمله ياواطيين الله يورينا فيكم يوم ياسفله.
كلو كاتبنو وبالقانون تجيبكم واحد واحد ونسوي ليكم الشغله.