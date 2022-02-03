تجمع المهنيين: لم نتلقَّ أموالاً من وكالة التنمية الأمريكية





نفى تجمع المهنيين السودانيين، تلقيهم أموالاً من وكالة التنمية الأمريكية .

وكانت نائبة مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية قد قالت خلال مداولات الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إن الوكالة قدمت مبلغ مائة مليون دولار لمساعدة النشطاء السودانيين .

وقال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين، د. الوليد علي، لـ(السوداني): “لم نتلقَّ أي أموال أو دعومات أمريكية، وأموال التجمع تأتي من اشتراكات أجسام التجمع المهنية”.

ورجح الوليد أن تكون هذه الدعومات قد ذهبت لمنظمات تدريب الشباب والمنظمات الخيرية .

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني