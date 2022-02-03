ورشة لقياس المناعة للحيوان بلقاح المجترات الصغيرة





أشادت دكتورة سلمي كمال أحمد رئيس قسم الوبائيات بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية بالشراكة مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) في مكافحة أمراض الحيوانات في السودان . جاء ذلك لدي مخاطبتها الورشة التعريفية حول مشروع قياس المناعة قبل وبعد تحصين الحيوان بلقاح طاعون المجترات الصغيرة التي نظمها المعمل المركزي للبحوث البيطرية بالتعاون مع منظمة الفاو بسوبا أمس . وقالت بحسب (سونا)، إن الورشة تهدف الي كيفية قياس المناعة للقطيع القومي لمرض المجترات الصغيرة قبل وبعد أخذ المصل، اضافة الي التحكم والسيطره علي المرض. وينفذ هذا المشروع في 9 ولايات ، مشيرة أن هذ المرض يشكل خطورة على القطيع القومي والتجارة المحلية والصادر . من جهتها أكدت دكتورة فائزة عوض الكريم ، ممثل وكيل وزارة الثروة الحيوانية على أهمية التعاون والتنسيق بين المعمل المركزي والمعامل الولائية والجهات المختصة لمكافحة هذا المرض مشيرة إلى الاستراتيجية القومية لمكافحة واستئصال 6 أمراض منها مرض المجترات الصغيرة. وأوضحت أنه بحلول 2030 يتم استئصال هذا المرض وفقاً لخطة المنظمة العالمية لصحة الحيوان، مشيرة إلى أن هذا المرض يعتبر من الامراض العابرة للحدود ، وسنعمل علي قياس المناعة ومدي فعالية اللقاح والعوامل المؤثرة في التطعيم ، مؤكدة العمل على استئصال المرض بما نملكه من كوادر مؤهلة في المجال المعملي الحقلي. من جهته قال دكتور مجدي بدوي مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية إن منظمة الفاو مولت كثيراً من المشروعات بالمعمل المركزي للبحوث البيطرية منها الإنتاج الحيواني بتحسين أبقار الكنانة في محطة ام بنين بمبلغ 248 الف دولارفي اواخر 2021 ، والآن تمول مشروع التقصي الحقلي لمكافحة مرض المجترات الصغيرة ب27 مليون دولاراً ، مشيداً بالفاو وكل المنظمات الدولية الداعمة لمشاريع المعمل.

الخرطوم: (كوش نيوز)