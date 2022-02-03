وزير الطاقة: تعرفة الكهرباء الجديدة استصحبت أحوال المواطنين الأقل دخلاً





اطلعت عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار المبارك على الموقف العام للإمداد الكهربائىّ بالبلاد والتحديات التي تواجهه.

ووجهت خلال لقائها بالقصر الجمهوري، اليوم، وزير الطاقة والنفط محمد عبدالله محمود، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لمعرفة الأثر الحقيقي للتعرفة الجديدة للكهرباء التي تم إعلانها مؤخرا ، على مدخلات الإنتاج والسلع، وتذليل التحديات التي تواجه محطة ام دباكر للكهرباء.

وتطرق اللقاء إلى أثر تعرفة الكهرباء الجديدة على المواطن.

وأوضح وزير الطاقة والنفط، في تصريح صحفي أن التكلفة الكلية للكهرباء تبلغ (٤، ٢) مليار دولار تقوم الحكومة بتوفير (٧٠٪) منها، فيما تم توزيع الباقي لتحصيله من التعرفة الجديدة للكهرباء.

وأضاف عبدالله أن التعرفة الجديدة استصحبت أحوال المواطنين الأقل دخلا، ومدى تأثيرها على القطاعين الزراعي والصناعي.

وقال إن محطة ام دباكر تستهلك حوالي( ١٤) الف برميل من خام الجنوب يوميا، وتحتاج لتوفير مبالغ لتأمين استمرارية المحطة، مشيرا إلى الاتفاق على أن يتم استعراض هذه القضايا خلال فترة وجيزة لمعرفة التطورات بشانها.

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