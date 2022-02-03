تحذيرات من تدني الرؤية وانخفاض درجة الحرارة





حذّرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تدني الرؤية الأفقية وانخفاض درجة الحرارة نتيجة لتأثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة ونشاط الرياح الشمالية الغربية.

وأشارت الوحدة، في نشرة تحذيرية اليوم، إلى تأثر أجزاء من شمال وأواسط وغرب البلاد بالغبار والأتربة المثارة يومي الجمعة والسبت.

وناشدت مستخدمي الطرق السريعة القيادة بحذر والتعامل بحذر لقاطني المناطق المكشوفة ونبهت كافة المواطنين بمراعاة وتنظيم أنشطتهم الخارجية حسب التنويه.

الصيحة