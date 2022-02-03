شاهد بالصور .. أستاذ سوداني يحمل رضيعة لإحدى طالباته أثناء المحاضرة يثير الإعجاب على مواقع التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإعجاب، صوراً لأستاذ جامعي سوداني، يحمل طفلة رضيعة لإحدى طالباته، نائمة على كتفه، أثناء إلقاء المحاضرة.

يذكر أن الطفلة كانت تبكي أثناء محاضرة بكلية التمريض، جامعة الضعين، غربي السودان، ولم تتمكن والدتها الطالبة من التركيز، فحملها هذا الأستاذ، فهدأت ونامت على كتفه في اطمئنان تام.

وتبذل العديد من الطالبات المتزوجات جهود عظيمة، من أجل مواصلة تعليمهن، في ظل ظروف عصيبة يمر بها السودان. ولاقت مبادرة الأستاذ مدحاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحمله من قلب عطوف وتعامل بخلق رفيع مع طلابه.

الخرطوم: (كوش نيوز)