شاهد بالفيديو والصور.. ظهور مُثير لعضو مجلس سيادة سابق في “بث مباشر” يثير التعليقات على مواقع التواصل





أثار ظهور عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، وهو يدخن بشراهة في “بث مباشر” موجة من التعليقات الناقدة، في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما عدها البعض (حُرية شخصية)، إلا أن أعدادا من مستخدمي منصات التواصل، اعتبروه قد تعدى حريته الشخصية، بظهوره بهذا الشكل في لقاء عام بمقاطع فيديو متداولة، وعدم احترام مُتابعيه.

وأعاد ظهوره على هذه الحالة، إلى الأذهان صورة الوزير السابق “خالد سلك” على نحو مماثل أثناء ندوة سياسية منقولة على الهواء، الأمر الذي أدى إلى انتشار صورهما معاً في تشابه للسلوك على صفحات مواقع التواصل.



‏وجاء ظهور “الفكي” على نحو مثير للجدل، أثناء استضافة له، من قبل اللجنة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير، من خلال غرفتها بتطبيق “كلوب هاوس”، يوم أمس الأربعاء، ضمن فعاليات تقييم الأداء خلال الفترة الإنتقالية.

الخرطوم: (كوش نيوز)