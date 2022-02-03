مدرب المغرب: خسرنا أمام لاعب واحد هو محمد صلاح الأفضل في العالم





اعتذر وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب اليوم الخميس لعشاق كرة القدم المغربية بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا من دور الثمانية وتعهد بالتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وفي مؤتمر صحفي عقده بملعب محمد السادس قرب العاصمة الرباط قال خليلوزيتش إن طموحه كان الذهاب بعيدا في كأس الأمم لكن نقص خبرة لاعبيه كان السبب في هذا الخروج.

وعبر مدرب المغرب عن تفهمه لخيبة أمل عشاق كرة القدم المغربية، مؤكدا أنه سيواصل عمله حيث أن العقد المبرم مع الاتحاد المغربي للعبة كان ينص على بلوغ دور الثمانية كحد أدنى بحسب قوله.

وقال خليلوزيتش “في مباراة مصر خسرنا أمام لاعب واحد هو محمد صلاح أفضل لاعب في العالم والذي راقبه عن قرب آدم ماسينا في معظم الفترات لكن لا يعقل في لقطة الهدف الأول أن يظل دون رقابة في ركلة ركنية”.

وأضاف “منتخب مصر لم يتمكن من مجاراة الإيقاع الذي كنا نفرضه وأمام ذلك كان حارس المرمى يتوقف خمس مرات بجانب استفزازات من مقعد البدلاء ولا أعرف لماذا لم يكن هناك أي رد فعل من الحكم.

وتابع “بوسع أي شخص أن يطالب بإقالتي رغم أني رياضيا حققت أشياء كثيرة بتشكيلة صغيرة السن والهدف يبقى التأهل لكأس العالم للمرة الثانية تواليا علما أن المغرب انتظر 20 عاما ليتأهل لآخر مونديال كما أسعى أيضا للتأهل لرابع مرة مع منتخبات مختلفة”.

وأكد خليلوزيتش أنه تلقى خطابا من عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة يبلغه بتغيير موقفه السابق حين كان متحمسا للعب للمغرب قبل أن يختار اللعب لإسبانيا.

وقال مدرب أسود الأطلس إنه ينتظر دعوة لاعبين جدد لتعزيز الفعالية الهجومية أمام الكونجو الديمقراطية في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في شهر مارس القادم.

العربية نت