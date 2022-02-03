الهلال يحسم موقف المالكي من المشاركة في المونديال





استبعدت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، اللاعب عبدالإله المالكي، من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر الهلال تقليص قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية إلى 23 لاعباً قبل يومين من خوض أول مباراة في مونديال الأندية. ومن المقرر أن بعثة فريق الهلال ستغادر اليوم الخميس، إلى أبو ظبي، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

مزمز