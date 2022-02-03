احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني





شهدت الخرطوم اليوم الخميس، مظاهرات للمطالبة بعودة الحكم المدني، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

وخرج المتظاهرون بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة تحت شعار (مليونية المعتقلين تعسفياً) في أحياء مدينة الخرطوم، ومدينتي بحري وأم درمان.

وحمل المتظاهرون، الأعلام الوطنية، مرددين شعارات مطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة.

كما رفع المتظاهرون، لافتات مكتوب عليها، (دولة مدنية كاملة)، و(الشعب أقوى والردة مستحيلة)، و(حرية، سلام، وعدالة)، و(نعم للحكم المدني الديمقراطي).

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