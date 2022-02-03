



توقعت منظمة الصحة العالمية نهاية محتملة لوباء (كورونا) في أوروبا بعد المتحور “أوميكرون”. وأعلنت أنه بعد عامين من تفشي (كوفيد- 19)، قد تدخل أوروبا قريباً في فترة هدوء طويلة بسبب معدّلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحوّر “أوميكرون” الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء.

وقال مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه للصحفيين: (هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال هذه الجائحة، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة).

وأضاف (يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب لنا سلامًا دائمًا).

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