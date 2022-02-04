الدعم السريع ينفي دخوله كطرف منافس لشراء (زين) السودان





نفى مصدر مسؤول بقوات الدعم السريع ما تواتر من أنباء حول دخول قوات الدعم السريع كمنافس لشراء مجموعة شركة زين للاتصالات.

وقال المصدر إن ما أشيع بهذا الخصوص عار تمامًا من الصحة قصد به مروجوه إثارة الجدل وتشويه صورة قوات الدعم السريع وتصويرها كمنافس تجاري .

وأضاف المصدر أن قوات الدعم السريع شرعت فعليًا في ملاحقة مطلق الشائعة لتقديمه للعدالة .

وحذر المصدر من محاولات البعض لاثارة الفتنة في البلاد بغرض تأجيج الأوضاع الراهنة لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية وجهوية عنصرية.

الخرطوم 4-2-2022م (سونا)