



أعلن تجمع المهنيين رفضه لدعوة تلقاها من البعثة الأممية للقاء و التفاكر حول المشاورات التي تجريها لإطلاق عملية سياسية.

و قال التجمع في بيان اليوم “الجمعة” إنه سبق و أصدر بيان أوضح فيه موقفه المبدئي الرافض لما يسمى بمبادرة الحوار التي أطلقها فولكر ؛ لبعدها عن مطالب الثورة.

و أشار إلى أنه شرح رؤاه بشكل مفصل خلال لقاءات سابقة مع البعثة و أضاف “كما أن مواقف التجمع من الوضع الراهن في السودان معروفة ومنشورة عبر منصاتنا الإعلامية، ولا يرى التجمع أي حوجة للقاءات اضافية بالبعثة ورئيسها خصوصاً مع ما تقدم من الرفض القاطع والصارم والمبدئي للمبادرة”.

باج نيوز