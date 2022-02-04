تجمع المهنيين يرفض لقاء فولكر





أعلن تجمع المهنيين اليوم الجمعة رفضه لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس.

واتهم بعثة (يونيتامس) في البلاد بالتقاعس عن إدانة اجراءات القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي.

وقال التجمع في بيان إن البعثة لم تلتزم بمهمتها حسب التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن الدولي بدعم ومراقبة الانتقال الديمقراط بل سعت إلى الاعتراف بسلطة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان”.

إلى ذلك، رأى التجمع أن موقف البعثة في “فرض وتثبيت الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في الثالث من نوفمبر الماضي يناقض مهامها ، ما يؤكد عدم أهلية البعثة ورئيسها للقيام بدورها في دعم ومراقبة الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

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