شاهد بالصور.. مراسلة العربية بالخرطوم تمتطي ظهر الجمل في البجراوية





ظهرت مراسلة “صباح العربية” الإعلامية السودانية ريان الظاهر، تمتطي ظهر الإبل، لأول مرة، خلال تصوير برنامج من البجراوية شمالي السودان.

وتسجل “الظاهر” لبرنامج “العربية في البجراوية”، والذي يتضمن تعريف بـ حضارات كرمة، نبتة، مروي وكوش، والذي سيعرض ضمن فقرات صباح العربية.

هذه المواقع التاريخية الواقعة شمال السودان على ضفاف نهر النيل، قضت فترة ازدهار امتدت لقرون عندما كانت دولة “كوش” تبسط نفوذها الشاسع على ضفاف النيل الأوسط.

ورغم صعوبة تحديد الأراضي التي كانت تحكمها هذه الدولة بدقة، إلا أن أغلب المؤرخين أكدوا امتدادها على مسافة 1500 كيلومتر على طول نهر النيل، من الحدود المصرية إلى عاصمة السودان الحالية الخرطوم.

الخرطوم: (كوش نيوز)