شاهد بالصور.. “تزيين الدولارات” عند خطبة فتاة سوداتية بالخرطوم على يد السفير التركي





أعلن السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير أوغلو، على صفحة السفارة، عن تقدمه بخطبة فتاة سودانية، اليوم الجمعة، إلى مواطنه “شاب تركي” .

وغرّد “أوغلو” بالعامية السودانية، قائلاً: (مشينا طلبنا يد عروستنا الحلوة هبة من السودان، لابننا مجتبى من تركيا، و حضرنا حفل الخطوبة كمان ‏بارك الله لهما و جمع بينهما في الخير).

وأظهرت الصور، تزيين (المال) من الدولارات والعملة السودانية، على الطريقة السودانية المبتدعة حديثاً في هكذا مناسبات.

الخرطوم: (كوش نيوز)