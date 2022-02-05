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شاهد بالصور.. “تزيين الدولارات” عند خطبة فتاة سوداتية بالخرطوم على يد السفير التركي

2022/02/05
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سفير تركي

أعلن السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير أوغلو، على صفحة السفارة، عن تقدمه  بخطبة فتاة سودانية، اليوم الجمعة، إلى مواطنه “شاب تركي” .

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وغرّد “أوغلو” بالعامية السودانية، قائلاً: (مشينا طلبنا يد عروستنا الحلوة هبة من السودان، لابننا مجتبى من تركيا، و حضرنا حفل الخطوبة كمان  ‏بارك الله لهما و جمع بينهما في الخير).

وأظهرت الصور، تزيين (المال) من الدولارات والعملة السودانية، على الطريقة السودانية المبتدعة حديثاً في هكذا مناسبات.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/02/05
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