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شاهد بالفيديو.. الكوميديان السوداني “غضب الصحراء” بعد زواجه الثاني يدهش متابعيه بظهوره متمرغاً في التراب باكياً

2022/02/05
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غضب الصحراء

ظهر  الكوميديان السوداني حسين عبد الوهاب الشهير بلقب  “غضب الصحراء” في مقطع فيديو، لأول مرة باكياً ومتعفرا بالتراب في مشهد أثار موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف “عبدالوهاب” عن الاسباب باكياً بقوله:  (والله السودان بقى صعب، السكر غالي، المعيشة غالية، أي حاجة غالية، عرست مَرتين ومحنت فيهما)، ولاقى المقطع تعليقات كثيفة مابين ساخرة وطريفة وناقدة.

وكانت سائط التواصل الاجتماعي، قد كشفت عن زواج الممثل الگوميدي (غضب الصحراء)، للمرة الثانية من فنانة شهيرة، بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/02/05
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