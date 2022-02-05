تعاطف واسع على منصات التواصل عقب أنباء عن إصابة المطربة السودانية “منى مجدي” بورم خبيث





أبدت منصات التواصل الاجتماعي، تعاطفاً كبيراً، عقب أنباء عن إصابة المطربة السودانية الشابة “منى مجدي” بورم خبيث.

ونقلت صفحات فنية على وسائل التواصل، عن أقرباء للفنانة الشابة “مني مجدي” بإصابتها بسرطان الثدي وهو الآن في مرحلته الثانية.

وابتهلت قروبات التواصل الاجتماعي، بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وأن يكتب لها تمام الصحة والعافية ويحفظها من كل شر.

وتعد المطربة الشهيرة “مني مجدي”، من الأصوات اللامعة التي برزت في الوسط الفني عبر كورال كلية الموسيقي والدراما،بعد أن درست بالكلية وأصبحت من الأصوات المعروفة بالكورال.

وذاع صيتها بشكل أكبر عقب مشاركتها في البرنامج السوداني الرمضاني الشهير “أغاني وأغاني”، الذي يقدمه الأستاذ السر قدور، في مناسبتين.

الخرطوم: (كوش نيوز)