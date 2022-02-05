مدير (ثمرات) : الأموال موجودة وتنتظر تشكيل “الحكومة التوافقية”





أكد مدير برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) معتصم أحمد صالح، أن البرنامج توقف لعدم وجود حكومة، وقال “رؤية الأطراف المختلفة أن العقد موجود وممثل في البرنامج نفسه غير أن أحد طرفي العقد غير موجود”، وأكد أن الطرف الآخر يعتقد أنه يمكن استئناف العمل في أي وقتٍ بعد تشكيل الحكومة.

وقال معتصم في حوار مع (الصيحة)، إنه لا يمكن للبرنامج أن يلغى، وأضاف “نطمئن المواطنين أن البرنامج موجود ولا يمكن إلغاؤه.. والأموال موجودة ولن تعاد إلى أصحابها”.

واعتبر أن الحديث عن إعادة الأموال غير صحيح لأنها منحة من دول وهي ليست أموال البنك الدولي.

الخرطوم- صلاح مختار

صحيفة الصيحة