سلم اللاعبين والجهاز الفني حافز الإجادة في الكان ..الشاعر: لسنا أصحاب وعود كاذبة وسندعم المنتخب بلا حدود





سلّم الاتحاد العام لكرة القدم حافز الإجادة في كأس الأمم الأفريقية بواقع ألف دولار لكل عضو في البعثة من جهاز إداري وفني ولاعبين.

وأوضح الأستاذ معتز محمد لطيف “الشاعر” نائب رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء أن الاتحاد أوفى بالالتزام تجاه بعثة المنتخب الوطني بعد إعلان الاتحاد في استقبال بعثة المنتخب بمطار الخرطوم بعد العودة من الكاميرون عن حافز خاص من الاتحاد تقديراً للمُستوى الذي قدمه المنتخب بعد التغييرات الكبيرة التي حدثت فيه، وتقديم السودان بصورة مُغايرة تماماً عن التي كانت قبل البطولة وكسب الرهان على تجديد الدماء في المنتخب.

وقال الشاعر إن تسليم الحافز لأعضاء البعثة يؤكد أن الاتحاد لا يبحث عن “الشو الإعلامي”، وإنهم ليسوا من أصحاب الوعود الكاذبة، وإنّما هم أكثر حرصاً على توفير الاستقرار والدوافع للمنتخبات وتأكيداً على ان الاتحاد يقدر ما يقدمه اللاعبون والجهاز الفني.

وأكد الشاعر ان الاتحاد سيوفر دعما غير محدود للمنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية حتى تنفذ برامجها الموضوعة والتي تسهم في مزيدٍ من الصقل للمواهب الشابة في المنتخب الوطني، مشدداً على ان المنتخبات الوطنية أولوية بالنسبة للاتحاد وان كل طلبات الجهاز الفني ستجد الاستجابة السريعة بما يخدم استمرار مسيرة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

صحيفة الصيحة