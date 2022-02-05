في أول تعاون فني بينهما .. تومات مدني يتغنين بأغنية (زولي الغبة) من ألحان الهادي الجبل





في أول تعاون فني بينهما.. تستعد تومات مدني لتقديم أغنية (زولي الغبة) التي كتب كلماتها الشاعر الشاب حسين أبو كروك وقام بتلحينها الموسيقار الفنان الهادي حامد ود الجبل.. وتعتبر الأغنية بداية لتعاون لحني يجمع ما بين الثلاثي التومات ـ أبو كروك والهادي حامد .. وأكد الشاعر حسين أبو كروك لبعض الرحيق أن أغنية (زولي الغبة) سوف تقدم خلال الفترة القادمة بإذن الله.

وفي ذات السياق، أعلن الأستاذ الهادي حامد، تعاونه اللا محدود مع تومات مدني باعتبارهن من الأصوات الجديدة والتجارب الجادة التي تسعى لخلق شخصية فنية، وقال انه على استعداد تام لتقديم كل ما يملك للأجيال الجديدة، مؤكداً أن ذلك واجبهم ودورهم الطليعي في المساندة والدعم.

الجدير بالذكر أن الأستاذ الهادي حامد تعاون مع الشاعر حسين أبو كروك في العديد من الأعمال الغنائية ولعل من أشهرها أغنية (خشم القربة) والتي تغنى بها الفنان هاني عابدين رفقة الفنانة شذى عبد الله وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وقام بإخراجها الشاعر والمخرج قاسم أبو زيد.

صحيفة الصيحة