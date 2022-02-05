بالفيديو.. حارس يسجل هدفًا كوميديًا في مرماه بالدوري المغربي





في لقطة كوميدية غريبة، سجل حارس مرمى فريق سريع وادي زم هدفًا في مرماه عن طريق الخطأ في مباراة الفريق ضد حسنية أكادير مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ16 من الدوري المغربي.

ففي الدقيقة 80 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب «الفوسفاط»، معقل سريع وادي زم، استقبل الحارس مهدي وايا كرة ضعيفة، لكنه هيأها واستدار ليسدد بقوة في شباكه، وسط دهشة لاعبي الفريقين.

وانتهت المباراة بفوز حسنية أكادير بنتيجة 2-0، علما بأن هدف مهدي وايا كان الثاني، ليقتل آمال فريقه في العودة بالنتيجة.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد، جاءت كلها بعد هدف وايا الكوميدي، بواقع واحدة لسريع وادي زم، واثنتين لحسنية أكادير.

وتلقى سريع وادي زم الخسارة العاشرة هذا الموسم، ليظل في المركز الـ16 والأخير في الدوري المغربي برصيد 10 نقاط، بينما حقق حسنية أكادير فوزه الرابع ليحتل المركز الـ14 برصيد 15 نقطة.

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المصري اليوم