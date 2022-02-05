



قالت فاطمة علي ربة أسرة، إن صفوف الخبز المدعوم اهون من شراء التجاري وقالت (افضل اقيف صف ثلاث ساعات واشيل عيش بي ٣٠٠ جنيه يكفيني انا واطفالي والتعب بروح) افضل من شراء خبز تجاري بـ( ١٥٠٠) جنيه ولا يكفي حوجة الاستهلاك، وناشدت الجهات المختصة بالتدخل العاجل وتوفير الخبز المدعوم،

زيادة مرتقبة في سعر الخبز .. 50 جنيه للقطعة هل تقبلون!!

* خبير اقتصادي: الأيام المقبلة ستشهد فوضى كبيرة في أسعار الخبز!!

* تجمع المخابز: ارتفاع سعر لتر الغاز إلى (٦٠) جنيها بدلا عن (١٣)جنيها!!

* أصحاب مخابز: الدولار سبب في زيادة أسعار الخبز التجاري والمدعوم!!

شكا مواطنون من زيادات جديدة في أسعار الخبز ووصل سعر القطعة إلى (٤٠) جنيها بدلا عن(٣٠) في الوقت الذي طبقت فيه شركه (سيقا) زيادة جديدة في أسعار دقيق الخبز، قبل اجازة حكومة ولاية الخرطوم طلب التسعيرة الجديدة التي قدمها تجمع أصحاب المخابز لوالي الخرطوم.

وأشار التجمع إلى أن الزيادة التي تمت في أسعار الدقيق عقب إغلاق ميناء بورتسودان كانت غير حقيقية.

زيادة أسعار الدقيق

قررت شركة سيقا، إحدى أكبر شركات إنتاج الدقيق في البلاد، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الدقيق لـ 100% وقال تجمع المخابز بولاية الخرطوم،، إن شركة سيقا أصدرت قراراً جديداً الخميس، قضى برفع سعر جوال الدقيق إلى “21.200” جنيه بدلاً عن “17.800” جنيه، بجانب زيادة سعر كرتونة الخميرة لـ “19” ألف جنيه بدلاً من “14” ألف جنيه، وعدَّ الزيادة غير مبررة وغير قانونية، خاصة وأن جميع مدخلات إنتاج الدقيق التي يتم استيرادها بواسطة شركات الدقيق، تقوم وزارة المالية بتوفير الدولار لها بواسطة بنك السودان المركزي.

اهل الوجعة

وكشف مواطنون تحدثو لـ(الجريدة ) عن صعوبات بالغة التعقيد يجدونها في الحصول على الخبز المدعوم وذلك قبل أن يختفي، لأسباب ارجعها البعض إلى شح الدقيق المدعوم وتوفر التجاري المستوردة من مصر، وعزاء صاحب مخبز بشير البلدي غياب الخبز المدعوم إلى توقف الحكومة لأكثر من ثلاثه أشهر من توفيره، كما شكا من ارتفاع مدخلات الإنتاج والغاز والعمالة، وأشار إلى وجود وفرة في الخبز التجاري مقابل ضعف الطلب وناشد الجهات المختصة بالتدخل العاجل وحل مشكله الخبز التي ظلت تتفاقم من وقت لآخر .

البحث عن بديل

ومن جانبه قال المواطن شيخ الدين الياس إن اي زيادة جديدة في أسعار الخبز دون وجود مبرر سيجعل المواطنين يبحثون عن البديل (الكسرة والعصيدة) حيث لا يستطيع رب أسرة مكونة من (٨) أشخاص، شراء خبز تجاري لوجبة الفطور والعشاء الا بتكلفة تصل لأكثر من ثلاثة الف جنيه، هذا دون تكلفة (حلة الملاح) مشيرا إلى أن زيادة سعر قطعة الخبز جعل البعض يعزف عن شرائه واخرين اتجهوا لصناعته في المنزل.

افضل الصفوف

وقالت فاطمة علي ربة أسرة، إن صفوف الخبز المدعوم اهون من شراء التجاري وقالت لـ(الجريدة ) (افضل اقيف صف ثلاث ساعات واشيل عيش بي ٣٠٠ جنيه يكفيني انا واطفالي والتعب بروح) افضل من شراء خبز تجاري بـ( ١٥٠٠) جنيه ولا يكفي حوجة الاستهلاك، وناشدت الجهات المختصة بالتدخل العاجل وتوفير الخبز المدعوم، خاصة وأن المواطن ظل يعاني من ارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية منذ ثلاثة سنوات والوضع يمضي نحو الاسوأ.

دقيق رديئ

وبالمقابل قال صاحب مخبز بأمدرمان المربعات إن الخبز المدعوم أصبح لا يغطي تكاليف الإنتاج، ناهيك عن الأرباح، وقال إن معظم المخابز أصبحت تعمل بالدقيق التجاري المصري الذي وصفه بأنه رديء جدا بالمقارنة مع دقيق المطاحن المحلية، ولكنه سرعان ما تراجع وقال الدقيق المصري بالرغم من رداءته الا ان أسعاره جيدة لذلك اتجه البعض لشرائه، وأضاف بأن هنالك تحديات كبيرة تواجه عمل المخابز أبرزها ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج والغاز والعمالة والضرائب والجبايات التي تفرضها المحليات، ودعا إلى ضرورة توفير دقيق الخبز المدعوم المحلي فقط من أجل المواطن المغلوب على امره.

خبير اقتصادي

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الناير لا توجد أسباب منطقية لزيادة أسعار دقيق الخبز، خاصة إذا كلن نسبه التحرك في الدولار حوالي ١٠%، فيما طالب الدولة بضرورة العمل لاستقرار سعر الصرف حتى لا ينعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وأشار إلى أن الزيادت في أسعار الدقيق وصلت ال١٠٠%، وهذا يؤكد غياب دور الدولة تماما، غائبة عن حماية الموطن في سلعه ضرورية كالخبز، مبينا بأن الدولة اتبعت سياسات غير واضحة مع المواطن من خلال وجود خبز تجاري واخر مدعوم، وأصبح المدعوم صناعته رديئة جدا يصعب على المواطن التعامل معها، ومن ثم غيبته تماما، والمواطن الآن يعاني من ارتفاع سعر قطعة الخبز ، وقال لـ(الجريدة ) الأيام المقبلة ستشهد فوضى كبيرة جدا في أسعار الخبز دون وجود تدخل من قبل الدولة، وهذا سيزيد من حالة الاحتقان بالشارع العام.

تجمع أصحاب المخابز

عضو تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة قال لـ(الجريدة ) الزيادات المفاجئة نتيجة لتحرير سعر الغاز والخبز معا، حيث وصل سعر لتر الغاز إلى (٦٠) جنها، وأشار إلى أن التجار استغلوا إغلاق الشرق في الفترة السابقة ورفعوا سعر الدقيق التجاري لـ(١٨) جنيها للجوال الواحد، وتوقع زيادة جديدة في أسعار الخبز في حاله عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وقطع بقلة الطلب على الخبز مقابل توفر المعروض، مبينا بأن الحكومة رفعت الدعم عن الخبز منذ أبريل الماضي، وأكد بأن الحكومة ليس لديها جسم يتبنى معاش المواطن المغلوب على امره، مما يؤكد فشل المكون العسكري والمدني في إدارة البلاد.

استعراض: عرفة خواجة

صحيفة الصيحة