شاهد الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل.. حضن طويل وعناق حار بين الفنانة ندى القلعة وأحد الرجال خلال حفل خاص





أثار مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان ضجة واسعة وتم تداوله بغزارة خلال ليلة أمس وصباح يوم السبت.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن مقطع الفيديو بطلته الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان القلعة, التي ظهرت تغني في حفل خاص.

إثارة المقطع المتداول جاءت بعض لقطة ظهرت فيها الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وهي تعانق أحد الرجال عناق حار ولفترة طويلة.

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ومتداولوا المقطع كشفوا عن هوية الرجل الذي دخل في عناق مع الفنانة صاحبة الجماهيرية العريضة.



حيث أكد عدد كبير من المتابعين أن الرجل اسمه رشدي الجلابي ومشهور على السوشيال ميديا باسم الشاعر رشدي الجلابي.

محبي الفنانة ومتابعيها وصفوا اللقطة بالعادية وأكدوا أن الفنانة ورشدي تجمعهم علاقة صداقة قوية ببعضهم البعض وهو ما أنعكس في طريقة السلام.

كما طالبوا الجميع بعدم منح الموضوع أكثر من حقه وجعله مادة دسمة للتداول والسخرية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين